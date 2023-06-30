ГУР: Окупанти залишають територію Запорізької АЕС. Персоналу дали вказівку звинувачувати в усьому Україну
- Автор:
- Ліза Бровко
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Окупаційний контингент поступово покидає територію Запорізької атомної електростанції. Персоналу, який там залишається, дали вказівку в «будь-яких аварійних ситуаціях» звинувачувати Україну.
Про це повідомило Головне управління розвідки.
Зі станції вже поїхали троє співробітників «Росатому», які керували росіянами. Український персонал, що підписав контракти з російською атомною компанією, отримав рекомендацію евакуюватися із ЗАЕС до 5 липня, бажано до окупованого Криму.
На півострів виїхала начальниця юридичного відділу Манцурова, головний інспектор Штатський та заступник станції із забезпечення Губарев.
Водночас у місті-супутнику Енергодарі поступово зменшується кількість військових патрулів.
- 20 червня очільник розвідки Кирило Буданов заявив, що росія замінувала ставок-охолоджувач на ЗАЕС, 21 червня МАГАТЕ заявило, що мін у ставку-охолоджувачі не виявило, однак міни є за межами станції, а також у певних місцях всередині (росіяни пояснили це «оборонною метою»).
- 22 червня президент Володимир Зеленський попередив, що росія готує теракт з викидом радіації на Запорізькій АЕС, а 25 червня Буданов заявив, що росія завершила підготовку до теракту.
- На тлі цього в Україні розгорнули штаби, до складу яких увійшли енергетики, рятувальники, поліція та медики. Водночас у США 26 червня заявили, що не бачать ознак того, що росія підірве ЗАЕС чи вдарить з ядерної зброї.
- У Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях почались навчання на випадок аварії на ЗАЕС. Навчання наближені до реальних подій. Легенда — витік радіації з одного з енергоблоків Запорізької атомної електростанції.