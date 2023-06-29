«ПВК Вагнера» більше не воюватиме в Україні, вважає керівник ГУР Буданов. У росії заявили те саме

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У російській Держдумі заявили, що «ПВК Вагнера» нібито більше не братиме участі у війні проти України.

За словами голови комітету з оборони Андрія Картаполова, пише Meduza, керівник найманців Євгеній Пригожин відмовився підписати контракт з Міноборони до 1 липня (країній термін). Його відріжуть від фінансування — на «ПВК Вагнера» грошей більше не дадуть.

Про те, що «вагнерівці» більше не воюватимуть в Україні, каже і керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. У коментарі «Українській правді» він сказав, що це наслідки невдалого заколоту.

«Ми отримали компрометацію російського керівництва. У черговий раз зруйновано міф про непохитність російського режиму. Було завдано втрат Військово-космічним силам рф. А ще «ПВК Вагнера» більше не братиме участь у бойових діях на території України. А це найефективніший підрозділ рф, який вмів досягати успіху за будь-яку ціну», — сказав він.