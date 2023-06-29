The Bell: «Фабриці тролів» та медіаімперії Пригожина шукають нового власника. Після заколоту робота «тролів» паралізована

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«Фабрика тролів» та медіаімперія Євгенія Пригожина скоро отримають нового власника. Ними можуть заволодіти структури Юрія Ковальчука.

Про це працівники «Фабрики тролів» і медіа розповіли The Bell.

Після початку заколоту найманців «ПВК Вагнера» в росії силовики вилучили техніку з усіх офісів Пригожина у Санкт-Петербурзі. Це паралізувало роботу «тролів».

Як кажуть співробітники РІА ФАН, на момент заколоту медіаактивами власника «ПВК Вагнера» займався колишній співробітник «Комсомольської правди» та РІА Новини Ілля Горбунов, який уже говорив з потенційними новими власниками.