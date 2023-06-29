The Bell: «Фабриці тролів» та медіаімперії Пригожина шукають нового власника. Після заколоту робота «тролів» паралізована
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images
«Фабрика тролів» та медіаімперія Євгенія Пригожина скоро отримають нового власника. Ними можуть заволодіти структури Юрія Ковальчука.
Про це працівники «Фабрики тролів» і медіа розповіли The Bell.
Після початку заколоту найманців «ПВК Вагнера» в росії силовики вилучили техніку з усіх офісів Пригожина у Санкт-Петербурзі. Це паралізувало роботу «тролів».
Як кажуть співробітники РІА ФАН, на момент заколоту медіаактивами власника «ПВК Вагнера» займався колишній співробітник «Комсомольської правди» та РІА Новини Ілля Горбунов, який уже говорив з потенційними новими власниками.
- Росія використовує «фабрику тролів», більш відому як «Агентство інтернет-досліджень», для розповсюдження пропаганди в соціальних мережах. Вона завдає «ударів» по західних країнах і в зонах впливу росії. Масово про російських тролів заговорили після виборів президента США у 2016 році. Тоді в скандал через втручання у вибори потрапив Дональд Трамп, а Мінʼюст США офіційно звинуватив 13 працівників «Агентства», зокрема його гендиректора, «кухаря» путіна Євгенія Пригожина, у втручанні.
- Компанія «Конкорд», повʼязана з Пригожиним, у листопаді 2022 року заявила, що «ми втручалися, втручаємося і втручатимемося. Акуратно, точно, хірургічно та по-своєму, як ми це вміємо. Під час наших точкових операцій видалятимемо відразу обидві нирки та печінку», тобто зізналася, що впливала на вибори у США.
- У травні 2022 року Міністерство закордонних справ Великої Британії заявило, що росія використовує «фабрику тролів» для поширення дезінформації про війну в Україні в соціальних мережах.