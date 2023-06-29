Серед уламків батискафа «Титан» Берегова охорона США виявила останки загиблих
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
AP
Разом з уламками батискафа «Титан» Берегова охорона США підняла з дна Атлантичного океану ймовірні останки загиблих.
Про це повідомили у пресслужбі відомства.
«Берегова охорона США підняла уламки та речові докази з океанського дна на місці [аварії] глибоководного апарата «Титан». Медики Сполучених Штатів проведуть офіційний аналіз ймовірних людських останків, які знайшли в уламках на місці інциденту», — йдеться у заяві.
Наразі розслідування катастрофи триває. Його ведуть правоохоронці США і Канади. Морська рада з розслідувань (MBI) продовжує шукати нові докази і опитувати свідків.
«Я вдячний за скоординовану міжнародну та міжвідомчу підтримку у вилученні та збереженні цих життєво важливих доказів на величезних відстанях і глибинах у морі», — заявив голова MBI, капітан Джейсон Нойбауер.
- 19 червня 2023 року в Атлантичному океані зник підводний човен «Титан», що показував туристам затонулий «Титанік». На борту субмарини було пʼятеро людей. Серед них британський мільярдер Хеміш Хардінг і засновник компанії, яка володіє батискафом, Стоктон Раш. О 14:08 за київським часом 22 червня в батискафі закінчилося повітря. Є кілька версій аварії «Титана» — у нього могла відключитися система електропостачання, статися коротке замикання або ж апарат надто близько підійшов до «Титаніка» і застряг у його конструкціях.
- 22 червня в Атлантичному океані знайшли уламки батискафа. За даними журналістів, США зафіксували звук вибуху апарата за кілька годин після занурення. Штати й Канада розслідують причини інциденту.