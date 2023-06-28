Журналісти показали перші уламки батискафа «Титан», які підняли на берег

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На берег Канади в порт Сент-Джонса (Ньюфаундленд) доставили перші уламки затонулого батискафа «Титан». Їх підняли з глибин Атлантики, передає AP.

Уламки розвантажують біля пірса берегової охорони Канади.

На одному фото видно великий білий вигнутий фрагмент металу, а на іншому — уламки, заповнені кабелями та іншими механічними частинами.