ОК «Південь»: Одеського воєнкома Євгена Борисова звільнили за рішенням Ставки

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За рішенням Ставки одеського воєнкома Євгена Борисова, у якого знайшли віллу в Іспанії, звільнили з посади.

Про це розповіла керівниця пресцентру ОК «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі «24 каналу».

Тепер роботу Борисова виконує його заступник, допоки командування не призначить нового керівника Одеського територіального центру комплектування.

Над справою також працюють правоохоронні органи — формують доказову базу, а Оперативне командування «Південь», за словами Гуменюк, надає їм всю необхідну інформацію.