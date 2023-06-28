До Києва прибув президент Польщі Анджей Дуда. Він також обговорить із Зеленським саміт НАТО, які і лідер Литви
- Автор:
- Костя Андрейковець
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До Києва з неоголошеним візитом прибув президент Польщі Анджей Дуда.
Про це повідомила його канцелярія.
Він проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським, зокрема, з питань підготовки до саміту НАТО у Вільнюсі, загрози теракту на Запорізькій АЕС та поточної ситуації на фронті.
«Президент Анджей Дуда перебуває з візитом у Києві. Розмови з президентом Володимиром Зеленським повʼязані зі святкуванням Дня Конституції України, а також із консультаціями щодо поточної ситуації на фронті, у тому числі щодо загрози російського теракту на Запорізькій АЕС. Також обговорюватиметься підготовка до липневого саміту НАТО», — йдеться у повідомленні.
- Сьогодні в столицю України також приїхав президент Литви Гітанас Науседа. Він теж зустрінеться з Володимиром Зеленським і обговорить з ним порядок денний саміту НАТО, який відбудеться в липні у Вільнюсі.
- Перед приїздом Міноборони Литви оголосило про купівлю для України двох установок NASAMS і передачу броньовиків М113.