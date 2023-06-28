Тіла вбитих підлітків Тиграна Оганнісяна та Микити Ханганова росіяни передадуть родичам. Їх поховають у Бердянську
- Автори:
- Ліза Бровко, Оксана Коваленко
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zhzh.info
Тіла загиблих підлітків Тіграна Оганнісяна та Микити Ханганова росіяни передадуть родичам, вони зможуть їх поховати в Бердянську, але росія досі офіційно не підтвердила Офісу омбудсмена загибель дітей.
Про це «Бабелю» повідомив представник уповноваженого з прав людини в системі органів безпеки і оборони Олександр Кононенко.
Він розповів, що вперше про хлопців в Офісі омбудсмена дізнались, коли вони були в статусі свідків у справі про диверсію на залізниці.
«Їх возили в Ростов, проводили там експертизи, зокрема психологічну, і наприкінці травня їм змінили статус, висунули звинувачення. Але нам офіційно про це не повідомляли», — розповів Кононенко.
За інформацією «Бабеля», обом хлопцям оголосили обвинувачення в тому, що вони нібито повалили опору на залізничну колію, чим могли заблокувати залізничне сполучення з містом.
Офіс омбудсмена намагався повернути дітей в Україну. «Ми вели переговори, щоб повернути цих двох хлопців до 1 червня — Дня захисту дітей. Але росіяни не віддали», — розповідає Кононенко.
За його словами, після того як у медіа зʼявилась інформація про загибель хлопців, Офіс омбудсмена надіслав листа російському омбудсмену Тетяні Москальковій і попросив спростувати або підтвердити інформацію. «Ми досі не отримали відповіді», — каже Кононенко.
Він також уточнив, що інформація про те, що Офіс омбудсмена намагається повернути тіла дітей на підконтрольну територію, не відповідає дійсності, бо родичі хлопців живуть у Бердянську і хочуть поховати дітей там.
- Правозахисники напередодні повідомили, що в Бердянську підлітків Тиграна Оганнісяна та Микиту Ханганова застрелили російські снайпери. Окупаційна поліція не намагалася знешкодити їх у інший спосіб, щоб зберегти життя, а натомість одразу вбила. Перед цим окупанти пів року тиснули на підлітків, обшукували їх, а Оганнісяна викрадали й утримували в місцевій поліції.
- 15 червня 2023 року Європарламент ухвалив резолюцію з вимогою припинити переслідування українських підлітків Тиграна Оганнісяна та Микити Ханганова з окупованого Бердянська і дозволити їм виїхати та контрольовану Україною територію.
- Українські правоохоронці порушили кримінальне провадження за фактом вбивства дітей. «Медійна ініціатива за права людини» проводить власне розслідування.