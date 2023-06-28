Євросоюз ратифікував Стамбульську конвенцію
- Автор:
- Ліза Бровко
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Reuters / «Бабель»
Європейський Союз ратифікував Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок та боротьбу з ним, або ж Стамбульську конвенцію.
Про це повідомила генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.
Вона назвала сьогоднішній день «дуже хорошим для Європи».
Утім, держави ЄС все одно повинні самостійно ратифікувати Конвенцію. Цього ще не зробили Болгарія, Латвія, Литва, Словаччина, Угорщина і Чехія.
Євросоюз підписав Стамбульську конвенцію у 2017 році, але тоді деякі країни-члени заявили, що ратифікувати документ на рівні блоку можна лише за одностайної згоди. Суд ЄС заперечив цю заяву, уточнюючи, що блок може приєднатися до конвенції в питаннях надання притулку, судової співпраці у кримінальних справах та зобовʼязань інституцій та органів держуправління.
- У травні 2023 року депутати Європейського парламенту проголосували за приєднання ЄС до Стамбульської конвенції.
- У Конвенції йдеться про два види насильства: проти жінок і домашнє. Перше включає будь-яке фізичне, психологічне, економічне чи сексуальне насильство, переслідування чи домагання, зокрема на роботі. Домашнє насильство — це все, що відбувається між партнерами чи членами однієї родини без чиєїсь із них згоди (наприклад, примус до сексу, шлюбу, аборту, обрізання, стерилізації). Кривдники нестимуть кримінальну відповідальність за будь-який вид насильства. Покарання буде жорстокішим, якщо потерпілі є родичами чи партнерами або якщо свідком насильства стала дитина. Стамбульська конвенція — це перший міжнародний документ, який юридично визначає насильство стосовно жінок і встановлює заходи запобігання насильству, покарання кривдників і підтримки жертв.
- У липні 2022 року Україна завершила ратифікацію Стамбульської конвенції і стала 36-ю державою, яка це зробила.