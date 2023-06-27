Президент погодив звільнення Юрія Гусєва з посади гендиректора «Укроборонпрому»

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Юрій Гусєв / Facebook

Юрій Гусєв залишає посаду гендиректора «Укроборонпрому». Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

«Безперервна та стабільна робота найбільшого оборонного виробництва країни критично важлива для нашого війська. Вдячний залізним людям концерну, які робили й продовжують робити свою справу для наближення перемоги. Попереду «Укрборонпром» чекають зміни та суттєве посилення», — написав міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Перед цим Державний концерн «Укроборонпром» заявив, що має проблеми з ракетною програмою.