Міністр Камишін відтепер відповідатиме за належний стан укриттів у всій Україні
- Автор:
- Софія Телішевська
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Відтепер міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін відповідатиме за належний стан укриттів по всій Україні, а не тільки в Києві.
«Сьогодні на Кабміні прийняв задачу координувати та контролювати приведення укриттів в належний стан. За функціонування та доступність укриттів, як і раніше, відповідає місцева влада», — зазначив Камишін.
Він також зазначив, що РНБО визнала укриття обʼєктами стратегічного значення для цивільного захисту населення.
«Отже, моя задача — організувати роботу відповідальних керівників для приведення наших укриттів в порядок», — додав міністр.
- 10 червня міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що в Києві перевірили всі укриття і лише 15% з них придатні для використання без суттєвих зауважень. КМДА звинуватила уряд у маніпуляції та заявила, що у столиці 65% укриттів придатні для використання.