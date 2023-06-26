Трагедія батискафу «Титан»: Матір 19-річного загиблого поступилась йому місцем, аби він встановив світовий рекорд

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Девʼятнадцятирічний підліток Сулеман Давуд, який загинув у підводному човні «Титан», узяв із собою свій кубик Рубіка, бо хотів побити світовий рекорд.

Про це BBC розповіла його мама Крістін Давуд.

19-річний хлопець подав заявку до Книги рекордів Гіннеса, і його батько Шахзада, який також помер, приніс камеру, щоб зафіксувати момент. За словами мами, Сулеман так любив кубик Рубіка, що носив його із собою всюди і збирав за 12 секунд.

Жінка планувала поїхати з чоловіком подивитися на уламки «Титаніка», але поїздку спочатку скасували через коронавірус, потім жінка вирішила поступитись місцем сину Сулеману, адже він також хотів поїхати.

Сулеман Давуд.

Сулеман був студентом Стратклайдського університету в Глазго (Велика Британія). Його батько — британський бізнесмен Шахзада Давуд, що походив із однієї з найбагатших родин Пакистану.