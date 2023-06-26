ЄС виплатить €100 млн країнам, чия економіка постраждала від напливу українського зерна

Новини

Країни Євросоюзу вирішили виплатити €100 мільйонів фермерам Польщі, Угорщини, Румунії, Словаччини та Болгарії, чия економіка постраждала від надлишку експорту агропродукції з України.

Про це повідомляє RMF FM.

Польські фермери отримають €40 млн від цієї суми. Тепер польська влада зможе збільшити допомогу фермерам на 200%, виділивши кошти з власного бюджету.

Після початку повномасштабної війни Євросоюз скасував усі тарифи і квоти на транзит українського зерна. Повідомлялося, що фермери з Польщі, Румунії, Угорщини, Болгарії та Словаччини втратили €417 мільйонів через наплив українського зерна на їхні ринки.