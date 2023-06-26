Сили оборони України звільнили Рівнопіль на Донеччині. Бійці опублікували відео

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Бійці 31 окремої механізованої бригади ЗСУ повернули під контроль України село Рівнопіль у Донецькій області.

Українські військові опублікували відео зі звільненого населеного пункту.

Це вже девʼятий звільнений населений пункт України з початку наступальної операції Сил оборони.