Новини

Сили оборони України звільнили Рівнопіль на Донеччині. Бійці опублікували відео

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Бійці 31 окремої механізованої бригади ЗСУ повернули під контроль України село Рівнопіль у Донецькій області.

Українські військові опублікували відео зі звільненого населеного пункту.

Це вже девʼятий звільнений населений пункт України з початку наступальної операції Сил оборони.