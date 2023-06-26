США почали розслідування трагедії підводного апарата «Титан». Хочуть встановити причину вибуху

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OceanGate/FILE

Берегова охорона США створила морську комісію з розслідування причин вибуху батискафа «Титан» під час занурення в Атлантиці.

Про це пише AFP.

Комісія почала збирати докази, зокрема, уламки з місця інциденту.

За словами керівника розслідування Джейсона Нойбауера, головна мета команди — це запобігти подібним подіям, напрацювавши необхідні рекомендації для підвищення безпеки морської території в усьому світі.

Разом з цим берегова охорона США може дати рекомендації щодо можливого застосування санкцій, якщо в ході розслідування виникне така потреба.