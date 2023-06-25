«Вагнерівці» під час заколоту в росії збили рідкісний Іл-22М-11

Новини

Під час заколоту «ПВК Вагнера» під керівництвом Євгенія Пригожина в росії його найманці збили рідкісний російський літак управління та ретрансляції Іл-22М-11 у Воронезькій області. Попередньо, на борту було десять членів екіпажу.

Його бортовий номер — RF-75917.

Браузер не підтримує відео

Іл-22М-11 — це повітряний командний пункт, що слугує важливим елементом структури єдиного інформаційного поля на рівні фронту або угруповання військ. Тобто він здатний забезпечувати оперативний звʼязок з великими угрупованнями військ або передавати накази з наземних штабів. На озброєнні Військово-космічних сил росії таких літаків управління та ретрансляції обмежена кількість.

Літаки Іл-22М-11 створили ще за часів СРСР, але пʼять з них модернізували, починаючи з 2018 року, на експериментальному машинобудівному заводі ім. Мʼясищева.