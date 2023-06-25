Китай і росія блокують створення заповідників в Антарктиці. Ті мали б протидіяти зміні клімату

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Китай та росія блокують міжнародну ініціативу зі створення трьох великих морських заповідників в Антарктиді, які мали би протидіяти кліматичним змінам і захищати океанічну екосистему.

Про це розповіли представники природоохоронних організацій, передає DW.

Щороку відбувається засідання Комісії зі збереження морських живих ресурсів Антарктики. На ньому 25 країн погодилися створити природоохоронні зони, проте цю ініціативу заблокували росія та Китай.

Нові заповідники, як йдеться в ініціативі, мають зʼявитись у східній Антарктиці, у морі Ведделла та біля Антарктичного півострова на загальній площі майже чотири мільйони квадратних кілометрів. Це могло б зберегти пінгвінів, тюленів, антарктичного криля, які потребують захисту в умовах глобального потепління й танення льодовиків.

Москва та Пекін протягом семи років не дозволяють створити заповідники, тому що побоюються, що більше не зможуть, зокрема, займатися виловом риби в тих водах.