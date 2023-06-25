Британського хакера засудили до пʼяти років вʼязниці за масштабний злам Twitter-акаунтів у 2020 році
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Reuters
Федеральний суд США засудив хакера Джозефа Джеймса О’Коннора до пʼяти років увʼязнення.
Громадянин Великої Британії ОʼКоннор визнав себе винним у справі про найбільший злам акаунтів у Twitter у 2020 році — йдеться про 130 облікових записів, зокрема сторінки Ілона Маска, Барака Обами і репера Каньє Веста.
У 2020 році ОʼКоннор, відомий під ніком PlugwalkJoe, разом зі змовниками отримав доступ до адміністративних інструментів Twitter. У липні 2020 року зі зламаних акаунтів знаменитостей вони написали серію твітів із проханням переказати криптовалюту на конкретний біткоїн-гаманець, щоб отримати взамін подвійну суму грошей. Це дозволило зловмисникам заробити майже $120 тисяч.
- Лідером злочинного угруповання називали 18-річного Грема Кларка, якого 17 березня 2021 року засудили до трьох років вʼязниці з подальшим трирічним випробувальним терміном. Також йому заборонили користуватися компʼютером без дозволу влади. За порушення зобовʼязань йому загрожує до 10 років вʼязниці.
- У липні 2021 року іспанська поліція заарештувала 22-річного громадянина Великої Британії Джозефа ОʼКоннора у справі про масштабний злам акаунтів у Twitter у 2020 році.