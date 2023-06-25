CNN: США не помітили переміщень російської ядерної зброї під час бунту Пригожина
- Автор:
- Анна Холоднова
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Getty Images / «Бабель»
Сполучені Штати не помітили змін у позиції російських ядерних сил відтоді, як засновник «ПВК Вагнера» Євгеній Пригожин почав заколот у росії.
Про це CNN повідомили двоє американських чиновників.
«Ми не помітили жодних змін у розташуванні російських ядерних сил», — заявив представник Держдепартаменту. Він також додав, що у США немає причин коригувати позицію звичайних або ядерних сил, адже Штати мають «давні, налагоджені канали звʼязку з росією з ядерних питань».
США продовжують стежити за розташуванням російської ядерної зброї, попри те що цього року росія призупинила участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь.
Дипломатична присутність США в рф залишається незмінною.
«Наше посольство в Москві залишається відкритим, ми підтримуємо з ним регулярний звʼязок, і його робочий режим наразі залишається незмінним», — сказав співрозмовник CNN.
- Очільник української розвідки Кирило Буданов 20 червня казав, що в Білорусі триває підготовка до розміщення російської тактичної ядерної зброї. Боєголовки поки що не перевозили.
- Увечері 23 червня засновник російської «Приватної військової компанії Вагнера» Євгеній Пригожин звинуватив військових рф у тому, що вони вдарили по тиловому табору найманців, «загинула величезна кількість бійців». Він зазначив, що команду про знищення «ПВК Вагнера» дав начальник Генштабу Валерій Герасимов після наради з міністром оборони Сергієм Шойгу.
- Пригожин назвав свої дії «маршем справедливості», взяв під контроль військові обʼєкти Ростова, зокрема, аеродром, і «вагнерівці» почали рухатись у бік Москви.
- Увечері 24 червня Лукашенко заявив, що за погодженням з путіним поговорив із Пригожиним і вони домовились «про неприпустимість розвʼязування кривавої бійні на території росії». Тоді Пригожин заявив, що вони розвертають колони і вертаються в польові табори.
- 23 червня у столиці Єгипту Каїрі за ініціативи США відбулася зустріч пʼяти держав, що володіють ядерною зброєю, — «продовжується обмін думками в контексті Договору про нерозповсюдження ядерної зброї».