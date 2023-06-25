CNN: США не помітили переміщень російської ядерної зброї під час бунту Пригожина

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Сполучені Штати не помітили змін у позиції російських ядерних сил відтоді, як засновник «ПВК Вагнера» Євгеній Пригожин почав заколот у росії.

Про це CNN повідомили двоє американських чиновників.

«Ми не помітили жодних змін у розташуванні російських ядерних сил», — заявив представник Держдепартаменту. Він також додав, що у США немає причин коригувати позицію звичайних або ядерних сил, адже Штати мають «давні, налагоджені канали звʼязку з росією з ядерних питань».

США продовжують стежити за розташуванням російської ядерної зброї, попри те що цього року росія призупинила участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь.

Дипломатична присутність США в рф залишається незмінною.

«Наше посольство в Москві залишається відкритим, ми підтримуємо з ним регулярний звʼязок, і його робочий режим наразі залишається незмінним», — сказав співрозмовник CNN.