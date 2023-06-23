США провели в Єгипті зустріч держав «ядерної пʼятірки». Говорили про зниження ризиків
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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У столиці Єгипту Каїрі за ініціативи США відбулася зустріч пʼяти держав, що володіють ядерною зброєю — «продовжується обмін думками в контексті Договору про нерозповсюдження ядерної зброї».
Про це Державний департамент повідомив 23 червня.
Сполучені Штати організували робочу зустріч з представниками з Китаю, Франції, росії та Великої Британії. Зустріч відбулась 13–14 червня. Експерти відповідних міністерств закордонних справ та оборони обговорили зниження стратегічних ризиків, а також ядерні доктрини та політику.
«Делегація США вітала професійний підхід делегацій та включення представників міністерств оборони до тематичних обговорень», — заявив Державний департамент. США наголосили, що продовжать роботу, аби сприяти обговоренню між експертами-ядерниками з цих пʼяти країн.
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