Twitter погодився дотримуватися Закону ЄС про цифрові послуги. Єврокомісія провела перевірку у штаб-квартирі компанії

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Компанія Twitter погодилася дотримуватися нового Закону ЄС про цифрові послуги і боротися із фейковими новинами, російською пропагандою та онлайн-злочинністю.

Про це пише The Guardian.

Команда посадовців з Європейської комісії перевірила здатність Twitter працювати легально в Європі і провела стрес-тест у штаб-квартирі компанії. Чиновники перевіряли, як співробітники соцмережі контролюють російську пропаганду, фейкові новини і онлайн-злочини на платформі, зокрема ті, що повʼязані із сексуальною експлуатацією дітей.

Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон привітав той факт, що компанія добровільно погодилася на таку перевірку.