NYT: Китайська фірма відправила великі партії пороху на російський завод боєприпасів у Барнаулі

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The New York Times

Китайська державна компанія Poly Technologies у 2022 році щонайменше двічі відправляла до росії великі партії бездимного пороху для виробництва боєприпасів.

Про це пише The New York Times.

За інформацією журналістів, залізничні вагони з десятками тисяч кілограмів бездимного пороху перетнули китайсько-російський кордон у місті Забайкальськ. Порох, якого вистачило б на виготовлення щонайменше 80 мільйонів боєприпасів, прямував до Барнаульського патронного заводу в центрі росії.

Вантаж відправила китайська державна компанія Poly Technologies. Раніше Сполучені Штати наклали на неї санкції за продаж ракетних технологій і підтримку Ірану.

Під час нещодавнього візиту до Пекіну держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Китай запевнив Сполучені Штати, що не надає росії летальної допомоги у війні з Україною. За його словами, уряд США «наразі не бачив нічого, що суперечить цьому».

«Але те, що нас турбує, — це приватні компанії в Китаї, які можуть надавати допомогу», — додав Блінкен.

За даними експертів, Poly Technologies поставила Барнаульському патронному заводу продукцію на загальну суму майже $2 мільйони. Згідно з митними документами, ці вантажі планували використати у патронах для російських автоматів Калашникова та снайперських гвинтівок.

Відомостей про використання конкретних партій китайського пороху на полі бою в Україні немає, а в митних документах Poly Technologies описала цю продукцію як «складову мисливських патронів іноземного зразка».