В Україні запрацював Єдиний реєстр зброї. Що він дає
- Автор:
- Ліза Бровко
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Корпусенко Борис / УНІАН
В Україні повноцінно запрацював Єдиний реєстр зброї (ЄРЗ), повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.
З реєстру можна дізнатися інформацію про свою зареєстровану зброю. А процедура отримання дозволів на неї спроститься завдяки диджиталізації.
Також можна створювати електронні кабінети, щоб отримувати послуги, наприклад, подати документи через «Єдине вікно громадянина» (або в магазині з продажу зброї).
Якщо в громадян виникатимуть запитання, то МВС створило додаткові канали зв’язку:
- Контакт-центр ЄРЗ: 044-33-44-035;
- Чат-бот Єдиного реєстру зброї у Телеграмі @arms_mvs_bot.
У травні міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявляв, що на складах магазинів є близько 70 тисяч одиниць різного виду зброї. Її можна буде внести в базу й продавати звідти. За словами Клименка, мета Єдиного реєстру — це контроль за зброєю, яка є на руках, а це один мільйон 300 одиниць без трофейної і тієї, яка зʼявиться в Україні.
- У травні 2022 року Міністерство внутрішніх справ спільно з Мінцифри запустили в «Дії» опитування про обіг вогнепальної зброї серед цивільного населення. Воно показало, що майже 59% респондентів хочуть мати зброю для особистого захисту. 19,43% опитаних вважають, що зброю треба використовувати для спеціальних потреб, 21,82% — проти володіння зброєю.