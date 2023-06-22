Офіс президента: Росіяни намагались «Кинджалами» вдарити по дамбі у Кривому Розі
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Wikimedia
Російська армія намагалася вдарити балістичними ракетами «Кинджал» по дамбі у Кривому Розі.
Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив 22 червня.
Коли саме це сталося, він не уточнює.
«Росія не здатна втримати Енергодар у середньостроковій перспективі, а тому розглядає масштабний теракт на ЗАЕС для зупинки українського контрнаступу та створення безлюдної санітарної сірої зони, зафіксованої на наступні роки, як частину територіального статус-кво без припинення вогню. До цієї стратегії належать і спроби ударів «Кинджалів» по дамбі в Кривому Розі», — зазначив Подоляк.
Нині росіяни додатково мінують Запорізьку атомну станцію, включно з охолоджувальними басейнами.
- 14—16 вересня 2022 року вже били по дамбі Карачунівського водосховища, яке розташоване біля Кривого Рогу. Це водосховище є основним джерелом водопостачання Кривого Рогу.
- Уночі 22 червня росіяни запустили по цілі в Дніпропетровській області три ракети Х-47 «Кинджал» і три крилаті Х-22, але вони не долетіли.
- 20 червня очільник розвідки Кирило Буданов заявив, що росія замінувала ставок-охолоджувач на ЗАЕС, 21 червня МАГАТЕ заявило, що мін у ставку-охолоджувачі не виявило, однак міни є за межами станції, а також у певних місцях всередині (росіяни пояснили це «оборонною метою»). 22 червня президент Володимир Зеленський попередив, що росія готує теракт з викидом радіації на Запорізькій АЕС.