МАГАТЕ спростувало заяву очільника ГУР про мінування ставка-охолоджувача Запорізької АЕС

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У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) відреагували на заяву української влади про мінування охолоджувачів реакторів Запорізької АЕС. Там зауважили, що гендиректор Рафаель Гроссі під час візиту на ЗАЕС мін у ставку-охолоджувачі не виявив.

Міни є за межами станції, а також у певних місцях всередині. Росіяни пояснили це «оборонною метою».

«Наша оцінка цих конкретних місць розміщення полягала в тому, що хоча наявність будь-якого вибухового пристрою не відповідає стандартам безпеки, основні функції безпеки об’єкта не зазнають істотного впливу. Ми стежимо за цією проблемою з великою увагою», – сказав генеральний директор Гроссі.