Директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук отримав ще одну підозру
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роману Ткачуку повідомили про ще одну підозру — у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах.
Про це Київська міська прокуратура повідомила 22 червня.
За даними слідства, Ткачук 11 листопада 2022 року уклав з компанією договір на закупку мініелектростанцій на загальну суму понад 28,6 млн грн для пунктів обігріву. Однак 9 листопада уряд звільнив товари цієї категорії від сплати податку на додану вартість та ввізного мита.
Попри це департамент 21 листопада переказав компанії 28,6 млн гривень, у тому числі — податок на додану вартість, а це завдало департаменту збитків на 1,8 млн гривень. Факт розтрати бюджетних коштів підтвердила Державна аудиторська служба.
- 20 червня Роман Ткачук отримав підозру у справі щодо закритих укриттів, суд відправив його під домашній арешт. Після цього мер Києва Віталій Кличко заявив про політичний тиск на столичну владу і на нього особисто.