Україна отримала від ЄС ще €1,5 мільярда макрофінансової допомоги
- Автор:
- Ліза Бровко
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Thierry Monasse / Contributor
Європейський Союз виплатив Україні ще один транш макрофінансової допомоги на суму € 1,5 мільярда.
Про це написала голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
За її словами, Євросоюз хоче допомогти Україні зберегти належну роботу всіх послуг та інфраструктури, коли країна перебуває у стані війни.
Це п’ятий транш допомоги, загальна сума якої становить €18 мільярдів.
- Попередній транш Україні надіслали 29 травня, він теж становив €1,5 мільярда. Перед цим був транш 25 травня — теж €1,5 мільярда.
- Перший транш макрофінансової допомоги від Європейського Союзу Україна отримала в січні. Він становив €3 мільярди. Другий був на €1,5 мільярда і надійшов у березні.