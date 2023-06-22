Після підриву Каховської ГЕС Дніпро фактично повертається у своє русло
- Автор:
- Софія Телішевська
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Після підриву росіянами Каховської ГЕС вода відступила від берегів водосховища на 1 300 — 1 600 метрів.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
«Дніпро практично повертається у своє русло, в якому він був 70 років тому», — зазначив міністр.
За його словами, наразі проводяться всі необхідні розрахунки, які дадуть змогу спрогнозувати потреби води населенню та спроможності водного басейну Дніпра.
Однією з нагальних потреб у зоні ліквідації наслідків підриву ГЕС залишається вода — як питна, так і технічна.
«Зараз її підвозять. Але влада робить усе можливе для того, щоб у найкоротші терміни провести комплекс геодезично-розвідувальних робіт, щоб запустити свердловини», — зазначив Клименко.
Водночас на місці ліквідації аварії працюють 10 станцій фільтрації для очищення питної води. Наразі є запаси щонайменше на місяць, щоб забезпечити всіх людей питною водою.
- Уночі 6 червня росія підірвала Каховську ГЕС у Херсонській області. Через прорив греблі під загрозою опинилася Запорізька атомна електростанція, також можуть залишитися без питної води люди на півдні Херсонщини та в Криму, є загроза знищення частини населених пунктів і біосфери. За даними української розвідки, росіяни навмисно підірвали греблю, проте зробили це хаотично, через що затопили свою військову техніку.