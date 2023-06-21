Медіа: Іспанія відправить батарею NASAMS захищати саміт НАТО у Литві
- Автор:
- Анна Холоднова
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Іспанія відправить батарею зенітно-ракетної системи NASAMS до Литви на час зустрічі НАТО у Вільнюсі. Зараз вона перебуває у Латвії.
Про це повідомляє ABС.
«Цей внесок демонструє нашу надійність, взаємосумісність з іншими системами НАТО та нашу відданість Атлантичному альянсу», — заявили джерела видання.
Разом із батареєю NASAMS до Литви поїдуть близько 85 іспанських військових.
- NASAMS — це пересувний зенітно-ракетний комплекс, призначений для боротьби з ракетами, літаками та іншими повітряними цілями на малих і середніх висотах.
- Саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі 11—12 липня. У ньому візьме участь приблизно 40 делегацій країн — членів і партнерів Альянсу.
- Голова МЗС Дмитро Кулеба сказав, що на липневому саміті НАТО у Вільнюсі Альянс повинен ухвалити політичне рішення — представити графік вступу України або зобовʼязатися зробити це до кінця року, аби це стало сигналом для росії. На липневий саміт приїде і президент Володимир Зеленський — він прийняв запрошення.