Латвія надала Україні допомогу в обсязі понад 1,3% свого ВВП
- Автор:
- Ліза Бровко
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Flickr / Anemone Nemorosa
Від початку повномасштабної російсько-української війни Латвія витратила на допомогу Україні 1,3% свого внутрішнього валового продукту (ВВП).
Про це заявив премʼєр-міністр Латвії Крішʼяніс Каріньш на Конференції з відновлення України в Лондоні.
До того ж Латвія передала всі свої ракети для переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger в Україну.
«У такій маленькій країні як Латвія, якщо ми можемо витратити 1,3% нашого ВВП, то ви теж можете. Ми не найбагатша нація, але це можливо зробити», — наголосив латвійський премʼєр.
Також він зазначив, що Україні треба допомоги повністю інтегруватися в Європейський Союз і НАТО для довгострокового миру в Європі.
- На Конференції з відновлення України Німеччина повідомила, що надасть Києву цього року додаткові €381 мільйон на гуманітарну допомогу, а Франція безповоротно виділить Україні додаткові €40 мільйонів на відбудову.
- Перед цим Європейський Союз заявив, що покриє 45% усіх потреб України у фінансуванні до 2027 року, Європейський інвестиційний банк виділяє €840 мільйонів на відновлення України, США — $1,3 мільярда, а Британія — $300 мільйонів на відновлення і гуманітарну допомогу.