Латвія надала Україні допомогу в обсязі понад 1,3% свого ВВП

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Flickr / Anemone Nemorosa

Від початку повномасштабної російсько-української війни Латвія витратила на допомогу Україні 1,3% свого внутрішнього валового продукту (ВВП).

Про це заявив премʼєр-міністр Латвії Крішʼяніс Каріньш на Конференції з відновлення України в Лондоні.

До того ж Латвія передала всі свої ракети для переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger в Україну.

«У такій маленькій країні як Латвія, якщо ми можемо витратити 1,3% нашого ВВП, то ви теж можете. Ми не найбагатша нація, але це можливо зробити», — наголосив латвійський премʼєр.

Також він зазначив, що Україні треба допомоги повністю інтегруватися в Європейський Союз і НАТО для довгострокового миру в Європі.