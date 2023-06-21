Cуд відправив під цілодобовий домашній арешт директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука

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Cуд відправив під цілодобовий домашній арешт (на два місяці) директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука, передає «Суспільне».

Його підозрюють у службовій недбалості через загибель людей біля зачиненого укриття в Деснянському районі столиці. Він відповідальний за мапу укриттів, на якій позначки не збігалися з наявними укриттями.

Роман Ткачук працює рятувальником близько 17 років. У 2018 році він очолив управління з питань цивільного захисту КМДА. Має відзнаку МНС України «За відвагу в надзвичайній ситуації» ІІ ступеня, відзнаку МНС України «За відвагу в надзвичайній ситуації» І ступеня, почесну відзнаку Всеукраїнської асоціації ветеранів війни та МНС України «Честь і слава». Наразі, під час воєнного стану, Департамент муніципальної безпеки підпорядкований КМВА.