Суд передав «ТЕЦ-2 Есхар» бізнесмена Павла Фукса у власність Міненерго
- Автор:
- Ліза Бровко
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Господарський суд Харківської області розірвав договір про передачу в концесію держпідприємства «ТЕЦ-2 Есхар» компанії підсанкційного бізнесмена Павла Фукса. Це рішення задовольнило позов прокуратури, але строк на апеляційне оскарження ще триває.
Про це пише пресслужба Харківської обласної прокуратури.
За даними прокуратури, компанія Фукса неодноразово порушувала умови договору, не оплачувала платежі та страхування вчасно, не забезпечувала підприємство вугіллям.
Зокрема, заборгувала за природний газ перед ТОВ «ГК «Нафтогаз Трейдинг» понад 126 мільйонів гривень, а борг по зарплатах працівникам та за послугу розподілу природного газу оператором газорозподільчих мереж «Харківгаз» сягнув понад 40 мільйонів гривень.
Це, як заявляють у прокуратурі, зірвало опалювальний сезон 2022/2023 в селищі Есхар Чугуївського району.
- СБУ повідомила про підозру підсанкційному олігарху Павлу Фуксу. Його звинувачують у масштабних фінансових махінаціях зі стратегічними підприємствами та регулярному ухиленні від сплати податків.
- У червні 2021 року РНБО України запровадила санкції проти українських бізнесменів Дмитра Фірташа і Павла Фукса, який, як показали перевірки апарату Ради нацбезпеки, причетний до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні.
- Сам Фукс тоді назвав санкції Ради національної безпеки і оборони особистою помстою секретаря відомства Олексія Данілова.
- Павло Фукс — це російський бізнесмен, засновник девелоперської компанії Mos City Group та друг покійного Геннадія Кернеса.