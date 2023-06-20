Буданов: У Білорусі готують сховища для російської ядерної зброї. Боєголовки поки що не перевезли
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- Анна Холоднова
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Tumra Needi / Flickr
У Білорусі триває підготовка до розміщення російської тактичної ядерної зброї. Боєголовки поки що не перевозили.
Про це очільник розвідки Кирило Буданов заявив в етері телемарафону 20 червня.
«Процес підготовки до можливого переміщення насправді триває. Сховища готуються. Але станом на зараз жодна боєголовка ще не переміщена», — сказав Буданов.
- 25 травня міністри оборони Білорусі й росії Віктор Хренін та Сергій Шойгу підписали документи про розміщення нестратегічної ядерної зброї на білоруській території. Таким чином росія розмістить тактичну ядерну зброю в спеціальному сховищі в Білорусі й тільки вона зможе її контролювати. За словами Хреніна, угода — це «дієва відповідь на агресивну політику недружніх нам країн».
- Путін тоді заявив, що Лукашенко давно порушує питання про розміщення в Білорусі російської тактичної ядерної зброї. Путін каже, що США давно розмістили таку зброю в низці країн, тому в проханні Білорусі «немає нічого незвичайного».
- 29 травня Лукашенко порадив охочим отримати ядерну зброю вступати до Союзної держави росії та Білорусі.
- 9 червня путін заявив, що розміщати російську ядерну зброю в Білорусі почнуть відразу ж після того, як 7—8 липня завершать підготовку споруд для неї.
- 14 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна почала отримувати російську тактичну ядерну зброю. І запевняв, що деякі зразки начебто втричі потужніші за атомні бомби, які США скинули на Хіросіму і Нагасакі в 1945 році.
- А 16 червня путін заявив, що росія має більше ядерної зброї, ніж країни НАТО. І частину з неї — перші тактичні ядерні заряди — вже доставили до Білорусі.