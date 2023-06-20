Буданов: У Білорусі готують сховища для російської ядерної зброї. Боєголовки поки що не перевезли

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Tumra Needi / Flickr

У Білорусі триває підготовка до розміщення російської тактичної ядерної зброї. Боєголовки поки що не перевозили.

Про це очільник розвідки Кирило Буданов заявив в етері телемарафону 20 червня.

«Процес підготовки до можливого переміщення насправді триває. Сховища готуються. Але станом на зараз жодна боєголовка ще не переміщена», — сказав Буданов.