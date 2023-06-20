ППО збила понад 30 дронів у небі України під час нічної атаки

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У ніч на 20 червня Сили протиповітряної оборони знищили 32 з 35 іранських ударних дронів Shahed-136/131. Росіяни запустили їх з Брянської області та східного узбережжя Азовського моря. Основним напрямком атаки була Київщина.

Про це пишуть Повітряні сили.

Три десятки Shahed-136/131 збили сили й засоби Повітряних сил, а ще два безпілотники — підрозділи Сухопутних військ.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Уночі окупанти завдали удару по Запоріжжю балістикою – ракетами «Іскандер-М»/С-300.

У Київській області на території одного з районів пошкоджені нежитлові споруди та кілька приватних будинків. Постраждалих немає.

Тим часом у Львові було три влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Пошкоджене перекриття між поверхами, зайнялася пожежа, але жертв чи постраждалих немає.