Голова МЗС Кулеба: Українських військовополонених вивезли з росії в Угорщину в інтересах Віктора Орбана
- Автор:
- Анна Холоднова
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Reuters / «Бабель»
Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що українських військовополонених вивезли з росії в Угорщину в інтересах угорського премʼєра Віктора Орбана.
Про це Кулеба сказав в ефірі телемарафону.
«Там була одна проста мета: Віктор Орбан мав показати угорцям і в Угорщині, і поза межами Угорщини, що він — їхній єдиний захисник. Уся ця операція була реалізована в політичних інтересах однієї людини», — запевнив Кулеба.
Кулеба додав, що, за неофіційною інформацією, до «таємної операції» з вивезення українських військових «були залучені інші гравці, і не лише з Угорщини».
Міністр також наголосив, що українські військовополонені в Угорщині перебувають під контролем — навіть зустрічі з родичами суттєво обмежують.
«Консула і посла не пускають до них, попри наші наполегливі вимоги. І ми зараз задіюємо всі важелі для того, щоб отримати доступ до наших громадян і повернути їх додому», — сказав голова українського МЗС.
- 8 червня Російська православна церква заявила, що передала Угорщині українських військовополонених родом із Закарпаття, які брали участь у бойових діях.
- Українська сторона про це не знала і ніяк не була залучена до процесу. Питанням військовополонених займається винятково Координаційний штаб, з яким ані РПЦ, ані Угорщина не звʼязувалися.
- Україна запросила тимчасового повіреного Угорщини, передала звернення надати детальну інформацію про своїх громадян і терміново забезпечити до них доступ українського консула, щоб він дізнався, який стан їхнього здоровʼя, і надав їм консульську допомогу.
- Пізніше Україна встановила прізвища військових, маршрут, яким їх переміщували до Угорщини, повідомили про це їхнім родичам і відповідним правоохоронним органам. Однак імена Україна дізналася не під час офіційних перемовин з угорською стороною. Українським дипломатам не вдалося протягом останніх днів встановити прямий контакт із військовими.