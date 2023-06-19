Голова МЗС Кулеба: Українських військовополонених вивезли з росії в Угорщину в інтересах Віктора Орбана

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Reuters / «Бабель»

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що українських військовополонених вивезли з росії в Угорщину в інтересах угорського премʼєра Віктора Орбана.

Про це Кулеба сказав в ефірі телемарафону.

«Там була одна проста мета: Віктор Орбан мав показати угорцям і в Угорщині, і поза межами Угорщини, що він — їхній єдиний захисник. Уся ця операція була реалізована в політичних інтересах однієї людини», — запевнив Кулеба.

Кулеба додав, що, за неофіційною інформацією, до «таємної операції» з вивезення українських військових «були залучені інші гравці, і не лише з Угорщини».

Міністр також наголосив, що українські військовополонені в Угорщині перебувають під контролем — навіть зустрічі з родичами суттєво обмежують.

«Консула і посла не пускають до них, попри наші наполегливі вимоги. І ми зараз задіюємо всі важелі для того, щоб отримати доступ до наших громадян і повернути їх додому», — сказав голова українського МЗС.