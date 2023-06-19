СБУ повідомила про підозру заступнику мера Чернігова Віктору Геращенку
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Новий Чернігів
Служба безпеки України повідомила про підозру в масштабній корупції заступнику мера Чернігова з питань діяльності виконавчих органів ради.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Секретар Чернігівської міськради Олександр Ломако зазначив, що в Чернігівській міській раді «вкотре провели обшук». За його словами, підозру отримав Віктор Геращенко — керівник штабу з підготовки до опалювального сезону 2023/24 та куратор сфери ЖКГ у місті. Ломако вважає дії СБУ «черговою спробою чиновників із центру паралізувати роботу міської ради та її виконавчих органів».
За даними СБУ, Геращенко організував схему привласнення бюджетних грошей на закупівлі нового трансформатора для місцевої ТЕЦ, яку навесні 2022 року пошкодили російські обстріли. Уже в липні необхідне обладнання придбали за ціною, що вдвічі перевищувала ринкову. Ця махінація коштувала державі понад 30 мільйонів гривень.
Цю суму підтвердили судово-товарознавча і судово-економічна експертизи, які провів Київський науково-дослідний інститут судових експертиз.
Слідчі Служби безпеки повідомили чиновнику про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем). Наразі Геращенку обрали запобіжний захід — тримання під вартою із можливістю внести заставу у 32 мільйони гривень. Чиновнику загрожує до шести років вʼязниці. Слідство триває.
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