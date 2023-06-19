Солоність моря біля узбережжя Одеси знизилася вдвічі
- Автор:
- Софія Телішевська
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Photo by Tobias Zils on Unsplash
Відібрані проби морської води біля одеських пляжів показали, що солоність нижча за норму у 2,2 раза.
Про це повідомила Одеська мерія.
«У відібраних пробах морської води на пляжі «Ланжерон» солоність нижча за норму у 2,2 раза; у відібраних пробах на 16-й станції В. Фонтана солоність також нижча за норму у 2,2 раза», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в пробах води, які взяли біля порту 14 червня, знову виявили холероподібний вібріон НАГ 1 групи за Хейбергом. Уперше вібріон виявили в пробах води від 10 червня.
Також у мерії повідомили, що питна вода в місті відповідає нормам.
- Уночі 6 червня росія підірвала Каховську ГЕС у Херсонській області. Через прорив греблі під загрозою опинилася Запорізька атомна електростанція, також можливе позбавлення питної води людей на півдні Херсонщини й у Криму та знищення частини населених пунктів і біосфери. За даними української розвідки, росіяни навмисно підірвали греблю, проте зробили це хаотично, через що затопили свою військову техніку.