Солоність моря біля узбережжя Одеси знизилася вдвічі

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Відібрані проби морської води біля одеських пляжів показали, що солоність нижча за норму у 2,2 раза.

Про це повідомила Одеська мерія.

«У відібраних пробах морської води на пляжі «Ланжерон» солоність нижча за норму у 2,2 раза; у відібраних пробах на 16-й станції В. Фонтана солоність також нижча за норму у 2,2 раза», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в пробах води, які взяли біля порту 14 червня, знову виявили холероподібний вібріон НАГ 1 групи за Хейбергом. Уперше вібріон виявили в пробах води від 10 червня.

Також у мерії повідомили, що питна вода в місті відповідає нормам.