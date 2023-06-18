Єврокомісар: ЄС прискорить поставки зброї в Україну
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- Анна Холоднова
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Reuters / «Бабель»
Європейський Союз прискорює поставки зброї в Україну, щоб підтримати контрнаступ проти російських військ.
Про це заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон в інтервʼю французькій газеті Le Parisien, пише Reuters.
«Ми збираємося активізувати наші зусилля з доставки зброї та боєприпасів — це війна високої інтенсивності, у якій вони відіграють вирішальну роль», — сказав Бретон, коментуючи обіцянку передати Україні мільйон боєприпасів протягом наступних 12 місяців.
Він додав, що Європа готується до того, що війна триватиме ще кілька місяців, а то й довше.
- 5 травня Рада ЄС схвалила виділення мільярда євро допомоги на закупівлю 155-мм боєприпасів і, за потреби, ракет для України.
- Німецький оборонний концерн Rheinmetall заявив про спроможність виробляти до 600 тисяч артилерійських боєприпасів на рік для подальших поставок в Україну.