Данія готова передати Україні винищувачі F-16 — але для цього потрібна згода США й участь інших країн
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Данія підтримає передачу винищувачів Україні, але це станеться лише за підтримки і згоди США, які виробляють літаки F-16.
Про це виконувач обовʼязків міністра оборони Трольс Лунд Пульсен заявив під час промови на «Фестивалі демократії» на острові Борнхольм.
«Данія не може сама пожертвувати бойові літаки. Для цього потрібна коаліція країн, якщо ми хочемо надати Україні бойові військово-повітряні сили та утримувати їх. Ми також не можемо вирішити це самотужки, тому що для цього потрібен дозвіл США, оскільки F16 — це літак американської розробки. Але я також хотів би сказати, що не можу уявити, щоб ми не підтримували [Україну]. Україні потрібні літаки більше, ніж будь-коли, якщо вона хоче виграти», — сказав Трольс Лунд Пульсен.
Він наголосив, що уряд ще не ухвалив остаточного рішення про відправку літаків F-16.
Українські льотчики незабаром прибудуть до Данії, де їх навчатимуть пілотуванню та обслуговуванню літаків F-16. Тренування будуть на базі Скрідструп у Ютландії. Данія має загалом 43 бойові літаки F-16, з яких 30 є активною частиною флоту.
- Данія та Нідерланди очолили європейську групу з навчання українських пілотів на F-16. Вони стануть першими країнами, які почнуть готувати українських пілотів до польотів на винищувачах F-16, інші країни приєднаються згодом.
- 16 травня Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, які навчатимуть українських пілотів літати на західних винищувачах четвертого покоління, зокрема й на F-16. До коаліції увійшли США, Нідерланди, Бельгія, Данія і Португалія.
- Країни Заходу почали обговорювати поставку Україні не лише літаків F-16, а ще й F-18, пише Politico. Це дозволить збільшити кількість країн, які зможуть забезпечити Україну західною авіацією.