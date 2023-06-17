У Херсоні через російський обстріл загинули дві людини. Ще 25 — поранені

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Російські окупанти масовано обстріляли Херсон 16 червня. За оновленими даними через обстріл загинули дві людини, а кількість поранених зросла до 25 людей.

Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

Росіяни поцілили в житлові квартали, будівлі навчальних, адміністративних, медичних закладів та магазин у Херсоні. Загалом по місту ворог випустив 44 снаряди.

Обстріл вели по Таврійському мікрорайоні, Корабельному районі та центральній частині Херсону.