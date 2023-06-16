Медіа: Байден закликає генсека НАТО залишитися на посаді
- Автор:
- Ліза Бровко
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Норвезьке медіа DN з посиланням на джерела пише, що під час візиту генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга до США Джо Байден нібито особисто просив очільника Альянсу залишитися на посаді.
За інформацією джерел, президент США закликав Столтенберга побути генсеком НАТО ще один рік і був категорично проти його відмови. Якщо Столтенберг погодиться, то новий рік на посаді стане для нього десятим.
Однак офіційно Єнсу Столтенбергу ще не пропонували піти на новий термін.
- Видання Financial Times писало, що лідери НАТО схиляються до продовження терміну повноважень Єнса Столтенберга на посаді генерального секретаря. В альянсі виникли труднощі з пошуком кандидата, який задовольнив би всіх 31 члена альянсу.
- До початку війни в Україні чинний генсек НАТО ЄНС Столтенберг офіційно відмовився йти на наступний термін і погодився очолити Центробанк Норвегії. Але тепер його повноваження продовжили до вересня 2023 року. Столтенберг обіймає посаду генсека НАТО з 1 жовтня 2014 року.