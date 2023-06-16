Бельгія оголосила про 15-й пакет військової допомоги Україні. Що туди ввійшло

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Рада міністрів Бельгії схвалила 15-й пакет допомоги Україні, повідомила міністр оборони Людивін Дедондер для RTBF.

У рамках цього пакета Міноборони Бельгії надасть українським військовим гусеничні бронетранспортери типу М113. Спочатку їх закуплять, а потім бельгійська промисловість приведе їх до робочого стану перед відправкою.

Це коштуватиме Бельгії близько $12 мільйонів.