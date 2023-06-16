Путін заявив, що перші тактичні ядерні заряди вже в Білорусі. Арсенал росія не скорочуватиме
- Автор:
- Ліза Бровко
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Tumra Needi / Flickr
Президент росії путін заявив, що росія має більше ядерної зброї, ніж країни НАТО. І частину з неї — перші тактичні ядерні заряди — вже доставили до Білорусі.
Його процитували російські медіа.
Водночас путін сказав, що росію нібито «схиляють» до скорочення ядерного арсеналу, проте робити цього вона не збирається. Очільник рф також повторив, що «теоретично» використає ядерну зброю у разі екзистенційної загрози для держави.
Тим часом НАТО, Сполучені Штати та інші власники ядерної зброї не фіксували переміщення російського озброєння до Білорусі. Принаймні не повідомляли про це.
- Кількома днями раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна почала отримувати російську тактичну ядерну зброю. І запевняв, що деякі зразки начебто втричі потужніші за атомні бомби, які США скинули на Хіросіму і Нагасакі в 1945 році.
- 9 червня путін заявив, що розміщати російську ядерну зброю в Білорусі почнуть відразу ж після того, як 7—8 липня завершать підготовку споруд для неї.
- 29 травня Лукашенко порадив охочим отримати ядерну зброю вступати до Союзної держави росії та Білорусі.
- 25 травня міністри оборони Білорусі й росії Віктор Хренін та Сергій Шойгу підписали документи про розміщення нестратегічної ядерної зброї на білоруській території. Таким чином росія розмістить тактичну ядерну зброю в спеціальному сховищі в Білорусі й тільки вона зможе її контролювати. За словами Хреніна, угода — це «дієва відповідь на агресивну політику недружніх нам країн».
- Путін тоді заявив, що Лукашенко давно порушує питання про розміщення в Білорусі російської тактичної ядерної зброї. Путін каже, що США давно розмістили таку зброю в низці країн, тому в проханні Білорусі «немає нічого незвичайного».