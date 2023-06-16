CNN: Байден готовий відмовитися від ПДЧ для вступу України в НАТО

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Президент США Джо Байден готовий відмовитися від Плану дій щодо членства у НАТО для України (ПДЧ).

Про це пише CNN із посиланням на джерела.

За їхніми даними, Байден готовий підтримати відмову від ПДЧ, який був передбачений в угоді 2008 року. За словами джерел, це є частиною пропозиції генсека НАТО Єнса Столтенберга і обговорювалося під час зустрічі двох лідерів у Вашингтоні на початку тижня.

Президент США найбільше стурбований пошуком конкретної пропозиції, яку підтримають союзники, і яка буде сигналом для України, що вони просуваються на шляху до НАТО, сказав співрозмовник CNN. Проте США досі не вважають членство України в Альянсі неминучим через реформи, які Київ має провести, і джерело каже, що пропозиція Столтенберга відображає це. Однак вона не визначає конкретних термінів членства України в Альянсі.