Швеція навчатиме українських пілотів на винищувачах Jas 39 Gripen
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Wikimedia
Швеція в рамках 12-го пакета допомоги Україні буде навчати пілотів керувати винищувачами Jas 39 Gripen.
Про це уряд Швеції оголосив 16 червня.
Перед Збройними силами Швеції поставили завдання ознайомчого навчання українських пілотів та повʼязаного з ними авіаційного персоналу на JAS 39.
Передісторія полягає в тому, що Збройні сили України робили запит до уряду Швеції, аби оцінити можливість постачання та навчання українських пілотів на Jas 39 Gripen для посилення Протиповітряної оборони.
Коротко про JAS 39 Gripen
Шведський винищувач JAS 39 Gripen створювався у 1980-х роках під можливий конфлікт з СРСР. Він простий в обслуговуванні, невибагливість до злітно-посадкових смуг, дешевий в експлуатації і все це не за рахунок бойової ефективності.
Загалом існує три покоління Gripen: A (одномісний)/B (двомісний), C/D та E/F. Всі вони дооснащені сучасними цифровими системами, радарами та навігацією. JAS 39 Gripen має 10 точок підвісу озброєння і здатен нести різноманітні ракети різних класів. Радіус бойової роботи літака досягає 1 300 км. Загальна дальність польоту — 3 250 км.
JAS 39 Gripen дешевші за F-16 і легші в опануванні, проте їх не так багато, і Швеція офіційно не готова поки передавати їх Україні.
- Данія та Нідерланди очолили європейську групу з навчання українських пілотів на F-16. Вони стануть першими країнами, які почнуть готувати українських пілотів до польотів на винищувачах F-16, інші країни приєднаються згодом. Данія пропонує навчати українських пілотів на F-16 на своїй військовій базі.
- 16 травня Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, які навчатимуть українських пілотів літати на західних винищувачах четвертого покоління, зокрема й на F-16. До коаліції увійшли США, Нідерланди, Бельгія, Данія і Португалія.
- Країни Заходу почали обговорювати поставку Україні не лише літаків F-16, а ще й F-18, пише Politico. Це дозволить збільшити кількість країн, які зможуть забезпечити Україну західною авіацією.