Німеччина надасть Україні ще 64 керовані ракети для систем Patriot

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U.S. Army

Німеччина «негайно» надасть Україні ще 64 керовані ракети для систем Patriot. Їх мають доставити «без зволікань».

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на другий день зустрічі НАТО в Брюсселі, повідомляє ntv.

Це «дуже важливий знак сталої підтримки успішних зусиль українських збройних сил із забезпечення протиповітряної оборони, особливо зараз, у цій особливій фазі війни», сказав Пісторіус.

Ракети будуть доставлені в Україну «без зволікань».

Україна зараз має дві системи ППО Patriot. Одна від США, друга від Німеччини спільно з Нідерландами.