Польща добудувала електронний паркан на кордоні з Білоруссю
- Автор:
- Анна Холоднова
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Польща завершила будівництво електронного барʼєра на кордоні з Білоруссю, повідомили у Прикордонній службі Польщі.
Електронна система діє вздовж усього кордону — на 206 кілометрах території. Уже рік там є також фізичний паркан.
Минулого літа на ділянці кордону з Білоруссю добудували фізичну перешкоду — 5,5-метрову огорожу зі сталевих прольотів із колючим дротом. Ця огорожа простягається на 186 кілометрів. Електронний барʼєр охоплює також ті ділянки, де огорожі немає.
Вартість електронної загорожі становить приблизно 1,6 мільярда злотих (14,49 мільярда гривень).
- Криза з нелегальними мігрантами зі сторони Білорусі почалася після санкцій Євросоюзу і низки західних країн у грудні 2021 року. Офіційні особи Польщі, Литви та Латвії впевнені, що потік мігрантів був частиною гібридної війни проти ЄС із боку влади Білорусі та рф. Польські спецслужби наводили докази того, що штурмом кордону керував генерал прикордонної служби Білорусі Подліньов.
- Восени 2021 року Польща вирішила побудувати на кордоні з Білоруссю огорожу. Так країна бореться з напливом нелегальних мігрантів, які влітку 2021 року намагалися масово перетнути кордон зі сторони Білорусі. Загальна вартість проєкту разом із технічним оснащенням сягне 1,6 мільярда злотих (11,2 мільярда гривень).
- 22 травня 2023 року речник міністра-координатора спеціальних служб Польщі Станіслав Жарин звинуватив спецслужби росії й Білорусі в підтримці нелегальних мігрантів, які штурмують кордон і нападають на польських прикордонників.