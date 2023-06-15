Зеленський закликає Швейцарію дозволити реекспорт зброї для захисту України

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Президент Володимир Зеленський звернувся до Парламенту Швейцарії із закликом дозволити реекспорт зброї для захисту України.

За його словами, у Швейцарії триває дискусія щодо надання дозволу на передачу зброї на потреби Сил оборони України.

Зеленський наголосив, що Україна закликає надати озброєння, аби українська територія знову стала мирною.

«Саме так, як передбачає міжнародне право. Проти такої російської агресії наш мир може вистояти лише силою зброї», — додав президент.

Також він подякував світу за кожну одиницю зброї, «яка допомагає рятувати людей від російського терору»