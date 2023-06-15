Медіа: Данія та Нідерланди замовили для України додаткові 14 танків Leopard 2
- Автор:
- Анна Холоднова
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Данія та Нідерланди замовили для України додаткові 14 танків Leopard 2.
Про це пише видання Handelsblatt із посиланням на джерела.
Контракти підписали з німецьким концерном Rheinmetall. Перші машини мають надійти до ЗСУ в січні 2024 року. Повністю контракт має бути виконаний до кінця 2024 року.
За даними джерел видання, договори про нові поставку вже уклали. Дві країни виділили на це кілька мільйонів євро. Також у процесі брав участь Федеральний уряд Німеччини, який має погодити експорт військової техніки.
- Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пообіцяв наростити постачання Україні відремонтованих танків Leopard 1 A5 на тлі останніх повідомлень про втрату на фронті кількох танків Leopard 2.
- Швейцарська компанія Ruag, що спеціалізується на оборонній промисловості, хоче продати Україні 96 танків Leopard 1. Про це прессекретар компанії повідомила в коментарі громадському радіо SRF.