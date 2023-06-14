В Альпах стався масштабний каменепад. Його спровокувало танення вічної мерзлоти через зміни клімату
- Автор:
- Ліза Бровко
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Bettina Sax/Land Tirol
В Австрії обвалилася частина гори, розташована в австрійській землі Тіроль у Сільвреттських Альпах. У долину впало понад 100 тисяч кубічних метрів каменю.
Про це пише CNN.
Геологи вважають, що інцидент спричинило танення вічної мерзлоти — багатовікового мерзлого шару ґрунту та гірських порід. Найчастіше вічна мерзлота асоціюється з арктичними регіонами, проте вона також зустрічається у верхівках гір у європейських Альпах, виконуючи роль «клею».
Кліматичні зміни підвищують глобальну температуру на планеті, що призводить до танення вічної мерзлоти, нігу та льодовиків, тому каменепади в Альпах можуть стати більш поширеними.
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